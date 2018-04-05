Вже 200 тисяч українців підписали декларації з лікарями, повідомила в ефірі Радіо Свобода виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. 2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати у будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання. Кореспонденти Радіо Свобода звернулися до перехожих у центрі Києва із запитаннями: чи обрали вони вже лікаря і чого очікують від медичної реформи? (Автори: Анастасія Рокитна)