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05 Квітень 2018, Київ 21:50
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Опитування: чи обрали українці собі лікаря та чого чекають від медреформи (відео)

Опитування: чи обрали українці собі лікаря та чого чекають від медреформи (відео)
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Вже 200 тисяч українців підписали декларації з лікарями, повідомила в ефірі Радіо Свобода виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. 2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати у будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання. Кореспонденти Радіо Свобода звернулися до перехожих у центрі Києва із запитаннями: чи обрали вони вже лікаря і чого очікують від медичної реформи? (Автори: Анастасія Рокитна)

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