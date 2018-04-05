Віталій Кропачов. Мисливець за Запорізьким алюмінієвим комбінатом («Схеми» | Випуск №168)

Фірма з орбіти бізнесмена Віталія Кропачова придбала частину майна Запорізького алюмінієвого комбінату перед запланованою приватизацією, з’ясувала Катерина Каплюк. А Олександр Чорновалов та Кіра Толстякова виявили, що прокурор САП у справі екс-депутата Миколи Мартиненка отримав догану від Кваліфікаційно-дисциплінарна комісії прокурорів за висновком Віктора Шемчука, який є свідком у цій же справі. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».