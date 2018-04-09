Веселий «обливаний понеділок» вже вп’яте для дітей та молоді організувала Львівська міськрада. На площі Ринок забава «Поливаний понеділок» тривала три години і охопила десятки людей, переважно підлітків. Мерія ініціювала таке свято, щоб припинити хуліганські витівки на вулицях міста в «обливаний понеділок» і зробити традицію культурною, щоб не страждали перехожі. На площі Ринок облаштували місця з подачею води, кабінки для перевдягання. Спонсором забави є «Львівводоканал» і в середньому на таке свято витрачається близько 20 кубометрів води, але це залежить від погоди. Тиждень після Великодня називається Світлим, а перший день – «обливаним або поливаним понеділком». Облити один одного водою у цей день є давнім звичаєм, що пов’язаний із весняним очищенням. Зазвичай, це молодіжне, розважальне свято.