Що таке Даркнет і чи варто його боятися (відео)

Всі ви хоч раз залишали свої дані в інтернеті. Тоді майте на увазі – мабуть, їх вже хтось купує, а хтось продає. І все це відбувається в інтернеті. Але не звичайному, а в темному – так званому Даркнеті. Ця частина всесвітньої павутини набагато більша, ніж ви думаєте. В Даркнеті можна також купити вибухівку, гранатомети і гранати, а також інструкції, як самостійно зібрати, наприклад, міну. Є також можливість замовити вбивство або злам сайту. В Україні теж працюють такі майданчики, звісно, набагато менші.