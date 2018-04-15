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15 Квітень 2018, Київ 11:34
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Що таке Даркнет і чи варто його боятися (відео)

Що таке Даркнет і чи варто його боятися (відео)
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Всі ви хоч раз залишали свої дані в інтернеті. Тоді майте на увазі – мабуть, їх вже хтось купує, а хтось продає. І все це відбувається в інтернеті. Але не звичайному, а в темному – так званому Даркнеті. Ця частина всесвітньої павутини набагато більша, ніж ви думаєте. В Даркнеті можна також купити вибухівку, гранатомети і гранати, а також інструкції, як самостійно зібрати, наприклад, міну. Є також можливість замовити вбивство або злам сайту. В Україні теж працюють такі майданчики, звісно, набагато менші.

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