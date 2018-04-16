28-річний військовослужбовець Олександр Дударєв був поруч зі знімальною групою Радіо Свобода 22 грудня 2017 року на териконах у біля міста Золоте, що на Луганщині. Ця територія контролюється українськими гірськими штурмовиками. Тоді зранку ворожий снайпер вистрілив у бік українців і, на щастя, розривна куля влучила у мішки. Однак снайпер через 4 днів поцілив в Олександра Дударєва на цих же териконах. Зараз український боєць проходить реабілітацію у військовому госпіталі у Львові.