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16 Квітень 2018, Київ 22:37
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Поранений на Донбасі кулею снайпера штурмовик вірить в одужання (відео)

Поранений на Донбасі кулею снайпера штурмовик вірить в одужання (відео)
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28-річний військовослужбовець Олександр Дударєв був поруч зі знімальною групою Радіо Свобода 22 грудня 2017 року на териконах у біля міста Золоте, що на Луганщині. Ця територія контролюється українськими гірськими штурмовиками. Тоді зранку ворожий снайпер вистрілив у бік українців і, на щастя, розривна куля влучила у мішки. Однак снайпер через 4 днів поцілив в Олександра Дударєва на цих же териконах. Зараз український боєць проходить реабілітацію у військовому госпіталі у Львові.

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