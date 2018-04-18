Одеська компанія 3D-друку Kwambio отримала контракт на поставку двох унікальних 3D-принтерів для корпорації General Electric – тих зацікавила унікальна технологія прямого друку керамічних частин. І принтер, і матеріал, і засоби були розроблені в Україні впродовж останніх півтора року. На розробку деталі тепер потрібно не два тижні, а близько доби, кажуть українські підприємці. Поки що деталі для корпорації виготовляються в Одесі. Також одеське підприємство веде переговори із компанією Tesla – щодо можливого виробництва деталей для зарядних пристроїв електрокарів.