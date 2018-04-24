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24 Квітень 2018, Київ 20:38
Відео

Російського бойовика, який брав в полон Савченко, заарештували в Росії (відео)

Російського бойовика, який брав в полон Савченко, заарештували в Росії (відео)
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Він брав у полон Надію Савченко, а тепер і сам опинився за гратами. У Республіці Комі за хабар заарештований директор спортивної школи – Єгор Русскій. Адже всього кілька років тому цей російський громадянин воював за угруповання «ЛНР», а потім керував цілим містом Лутугине на окупованій частині Луганської області. І втік звідти після скандалу з переплавленням військової техніки на метал на місцевому заводі. Чим наразі живе Лутугине? І що сталося з іншими учасниками металобрухтової афери?

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