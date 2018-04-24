Він брав у полон Надію Савченко, а тепер і сам опинився за гратами. У Республіці Комі за хабар заарештований директор спортивної школи – Єгор Русскій. Адже всього кілька років тому цей російський громадянин воював за угруповання «ЛНР», а потім керував цілим містом Лутугине на окупованій частині Луганської області. І втік звідти після скандалу з переплавленням військової техніки на метал на місцевому заводі. Чим наразі живе Лутугине? І що сталося з іншими учасниками металобрухтової афери?