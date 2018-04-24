Печерський районний суд Києва переніс на 27 квітня слухання справи активіста Євромайдану Івана Бубенчика, якого підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та посяганні на життя працівника правоохоронного органу. Суддя Олексій Соколов задовольнив клопотання адвоката Бубенчика, який наполягав на присутності в суді ще двох захисників, які не змогли прийти 24 квітня. Суд мав розглядати обрання для Івана Бубенчика запобіжного заходу. Заступник генпрокурора Анжела Стрижевська, яка представляє групу прокурорів, що працюють над справою Бубенчика, зазначила, що всі показання, які давав Іван Бубенчик про розстріл правоохоронців, в тому числі у ЗМІ, мають бути перевірені.