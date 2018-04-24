Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 Квітень 2018, Київ 13:48
Відео

Суд над Бубенчиком: Генпрокуратура вважає справу прецедентом (відео)

Суд над Бубенчиком: Генпрокуратура вважає справу прецедентом (відео)
Embed

No media source currently available

0:00 0:01:19 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Печерський районний суд Києва переніс на 27 квітня слухання справи активіста Євромайдану Івана Бубенчика, якого підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та посяганні на життя працівника правоохоронного органу. Суддя Олексій Соколов задовольнив клопотання адвоката Бубенчика, який наполягав на присутності в суді ще двох захисників, які не змогли прийти 24 квітня. Суд мав розглядати обрання для Івана Бубенчика запобіжного заходу. Заступник генпрокурора Анжела Стрижевська, яка представляє групу прокурорів, що працюють над справою Бубенчика, зазначила, що всі показання, які давав Іван Бубенчик про розстріл правоохоронців, в тому числі у ЗМІ, мають бути перевірені.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG