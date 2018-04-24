Вірменська громада у Львові вшанувала пам’ять жертв масових убивств вірмен в Османській імперії в період 1915–1923 років. У Вірменському кафедральному соборі відбувся молебень за невинно убієнними, які були вбиті у той період і зараховані у 2015 році Вірменською апостольською церквою до лику мучеників як жертви геноциду. На території вірменського дворика львів’яни поклали квіти і запалили свічки у пам’ять загиблих. Представники вірменської громади наголосили, що до сьогодні Туреччина не визнала цю трагедію геноцидом. У Львові проживає численна вірменська громада, серед яких є ті, чиї рідні були вбиті сто років тому, а ті, хто врятувався, втікав по всьому світу, зокрема і в Одесу, Львів, Харків та Київ.