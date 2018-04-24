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24 Квітень 2018, Київ 20:37
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У Запоріжжі вимагали відставки голови ОДА Костянтина Бриля (відео)

У Запоріжжі вимагали відставки голови ОДА Костянтина Бриля (відео)
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Близько 300 активістів зібралися під стінами Запорізької ОДА з вимогою відставки її голови Костянтина Бриля. Учасники акції звинувачують мера в занедбанні Молочного лиману, де минулого року внаслідок несвоєчасної очистки русла лиману стався масовий замор риби. Окрім того, учасники акції заявляють, що на ремонт дороги Василівка-Енергодар, було виділено півмільярда гривень, проте, ремонту так і не відбулося. До мітингувальників вийшов сам голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль, який запропонував протестувальникам сформувати ініціативну групу і зайти до адмінбудівлі, де він у присутності ЗМІ відповість на всі проблемні питання. Після того, як один з учасників мітингу звернувся до Бриля з нецензурною лайкою той покинув мітинг. Костянтин Бриль обіймає посаду голови Запорізької ОДА від квітня 2016 року.

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