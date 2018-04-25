Противладний протест у Вірменії поновився 25 квітня після того, як зірвалися заплановані на цей день переговори опозиційного лідера Нікола Пашиняна та виконувача обов’язків прем’єра Карена Карапетяна. Тисячі активістів знову заповнили центральні вулиці Єревана, вимагаючи усунення від влади Республіканської партії, яку представляють як чинний очільник уряду, так і усунутий прем’єр Серж Сарґсян, який 23 квітня заявив про свою відставку. Рішення з’явилося на тлі 11-денних масових протестів проти його призначення головою уряду.