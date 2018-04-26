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26 Квітень 2018, Київ 23:52
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Імпортозаміщення по-новому («Схеми» | Випуск №171)

Імпортозаміщення по-новому («Схеми» | Випуск №171)
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Журналістка програми «Схеми» Катерина Каплюк виявила, що попри заяви про 100-відсоткове імпортозаміщення, держпідприємства досі закуповують лопаті до гелікоптерів типу Мі російського виробництва через посередників. А Валерія Єгошина з’ясувала, що камеру з кабінету екс-заступника міністра внутрішніх справ Чеботаря знищили перед розглядом справи «рюкзаків Авакова». Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».

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