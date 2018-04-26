Імпортозаміщення по-новому («Схеми» | Випуск №171)

Журналістка програми «Схеми» Катерина Каплюк виявила, що попри заяви про 100-відсоткове імпортозаміщення, держпідприємства досі закуповують лопаті до гелікоптерів типу Мі російського виробництва через посередників. А Валерія Єгошина з’ясувала, що камеру з кабінету екс-заступника міністра внутрішніх справ Чеботаря знищили перед розглядом справи «рюкзаків Авакова». Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».