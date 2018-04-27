Печерський райсуд Києва переніс на 17 травня розгляд справи активіста Євромайдану Івана Бубенчика, якого підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та посяганні на життя працівника правоохоронного органу. Таке рішення суддя ухвалив, оскільки на засіданні не були присутні поручителі. Тим часом Бубенчик, на запитання журналістів, чи виконуватиме він рішення суду у випадку, якщо той задовольнить клопотання прокуратури про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заявив, що не буде. Втім, згодом додав, що якщо так трапиться, то буде подано апеляційну скаргу.