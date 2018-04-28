Близько тисячі осіб взяли участь у суботу у «Марші величі духу» на честь вояків дивізії «Галичина». Адже 75 років тому, 28 квітня 1943 року, була створена 14-а піхотна (гренадерська) дивізія «Галичина» – підрозділ у складі фронтових військ «Ваффен СС» Німеччини. Учасники акції у вишиванках пройшлись ходою від пам’ятника провідникові ОУН Степанові Бандері центральними вулицями, скандуючи численні гасла: «Україна понад усе», «Галичина» – герої України», «Пам’ятай, чужинець, – тут господар українець», «Бандера, Шухевич – герої України». Всьоме поспіль у Львові представники право-націоналістичних сил проводять марш на честь дивізії «Галичина». Цього року захід провели без жодної партійної символіки. Після завершення ходи біля пам’ятника Бандері розпочався концерт гурту «Кому вниз».