Двоє журналістів Радіо Свобода загинули внаслідок вибухів у Кабулі

Загибель двох журналістів підтвердила Афганська редакція Радіо Свобода. Інформаційне агентство France Press повідомило про загибель свого фотографа. Всього жертвами терористичних атак у Кабулі стало 29 людей, серед них 8 журналістів. Перший вибух стався приблизно о 8:00 за місцевим часом в районі Шаш Дарак. Там розташоване посольство США і афганські урядові будівлі. Журналісти прибули на місце події. Другий вибух стався, коли терорист-смертник, замаскований під телеоператора, привів у дію вибуховий пристрій. Це сталося на місці першого вибуху. Відповідальність за атаки взяло на себе угруповання «Ісламська держава». (Відео AFP)