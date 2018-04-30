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30 Квітень 2018, Київ 15:01
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Двоє журналістів Радіо Свобода загинули внаслідок вибухів у Кабулі

Двоє журналістів Радіо Свобода загинули внаслідок вибухів у Кабулі
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Загибель двох журналістів підтвердила Афганська редакція Радіо Свобода. Інформаційне агентство France Press повідомило про загибель свого фотографа. Всього жертвами терористичних атак у Кабулі стало 29 людей, серед них 8 журналістів. Перший вибух стався приблизно о 8:00 за місцевим часом в районі Шаш Дарак. Там розташоване посольство США і афганські урядові будівлі. Журналісти прибули на місце події. Другий вибух стався, коли терорист-смертник, замаскований під телеоператора, привів у дію вибуховий пристрій. Це сталося на місці першого вибуху. Відповідальність за атаки взяло на себе угруповання «Ісламська держава». (Відео AFP)

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