Одеський спортсмен Артем Дмитрук і його дівчина Анастасія Руда піднялись Потьомкінськими сходами зі штангами на плечах. У такий спосіб вони агітують за здоровий спосіб життя. Чоловік ніс на своїх плечах 100 кілограмів, а дівчина – 40 кілограмів. Це дві третини її власної ваги. Артем є майстром спорту міжнародного класу з пауерліфтингу, займається самбо, боксом і кросфітом. Каже, що до підйому не готувався і хотів побити рекорд російського спортсмена, якому раніше також вдалося піднятися зі штангою Потьомкінськими сходами, які мають 192 сходинки. Їх побудували в середині 19 сторіччя. Довжина сходів – 142 метри. Артем пройшов дистанцію приблизно за три хвилини, Анастасія – приблизно за дві з половиною.