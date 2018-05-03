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04 Травень 2018, Київ 00:08
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На Запоріжжі не можуть визначиться, чиїм коштом прибрати небезпечні відходи (відео)

На Запоріжжі не можуть визначиться, чиїм коштом прибрати небезпечні відходи (відео)
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У Вільнянському районі Запоріжжя невідомі викинули просто неба близько 3 тисяч люмінесцентних ламп. Вони мають утилізуватися на спеціальних підприємствах, адже містять пари ртуті, що випаровуються при розбитті колб ламп і є отруйними. Поки поліція шукає власників небезпечних відходів, місцева влада упродовж двох тижнів не може визначитися, хто і яким коштом має прибрати отруйне сміття. Як повідомив голова Вільнянської РДА Олександр Руденко, на прибирання не можуть використати кошти місцевого бюджету для ліквідації надзвичайних відходів, а ось на рахунках сільської ради, біля якої стався інцидент, наразі не достатньо коштів, аби оплатити утилізацію ламп.

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