Шевченківський райсуд Києва переніс на 15 травня розгляд питання про продовження запобіжного заходу народному депутатові Надії Савченко. Напередодні вона відмовилася від найнятих нею адвокатів, тож їй призначили державного адвоката, який потребує часу для ознайомлення зі справою. Сама ж Савченко у суді заявила про тиск на її родину з боку свідків у справі, а також розповіла, як «написала Путіну», і висловила надію, що іншого фігуранта справи, Володимира Рубана, таки обміняють на полонених українських вояків на вимогу бойовиків угруповання «ДНР».