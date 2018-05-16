В «Українському домі» вручили народну нагороду «Орден Нескорених». Його створення ініціювали громадські активісти, а вручають його «патріотично налаштованим громадянам, які не змирилися з існуючим станом справ». Цього року цю нагороду вперше отримали 43 людини: військові, волонтери та активісти. Ідея народної нагороди полягає в тому, що кандидата може запропонувати будь-яка людина. На думку одного з ініціаторів вручення ордену Раїси Шматко, лідера Всеукраїнського жіночого руху «За вільну Україну», нагорода об'єднає навколо себе спільноту активних українців.