У Запоріжжі після закінчення «Веселкового флешмобу», присвяченого Міжнародному дню боротьби з гомофобією і трансфобією, невідомий кинув петарду в учасників акції, що збиралися розходитися. Чоловіка було затримано правоохоронцями неподалік місця події. Як повідомили у прес-службі Національної поліції регіону, на місці наразі працює слідчо-оперативна група. Один із правоохоронців, що чергував під час акції, отримав внаслідок інциденту рвану рану ноги. З учасників акції ніхто не постраждав.