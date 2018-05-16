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16 Травень 2018, Київ 22:25
Відео

У Запоріжжі в учасників «Веселкового флешмобу» кинули петарду (відео)

У Запоріжжі в учасників «Веселкового флешмобу» кинули петарду (відео)
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У Запоріжжі після закінчення «Веселкового флешмобу», присвяченого Міжнародному дню боротьби з гомофобією і трансфобією, невідомий кинув петарду в учасників акції, що збиралися розходитися. Чоловіка було затримано правоохоронцями неподалік місця події. Як повідомили у прес-службі Національної поліції регіону, на місці наразі працює слідчо-оперативна група. Один із правоохоронців, що чергував під час акції, отримав внаслідок інциденту рвану рану ноги. З учасників акції ніхто не постраждав.

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