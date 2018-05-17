Під стінами Верховної Ради у Києві зібралися декілька сотень представників різних, здебільшого опозиційних нинішній владі, сил з вимогою змінити виборчу систему. За їхніми словами, нині вибори в Україні можуть проводитися за так званим «законом Януковича» – тобто змішаною виборчою системою: мажоритарною та пропорційною. Народні депутати, які прийшли підтримати акцію, стверджують, що, зокрема, пропорційна система за закритими списками дозволяє пройти у парламент корупціонерам. Вони ж пропонують пропорційну систему за відкритими регіональними списками. Однак нині законопроект знаходиться на розгляді профільного парламентського комітету, парламентарі висловлюють побоювання, що якщо не буде політичної волі – законопроект не ухвалять.