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17 Травень 2018, Київ 13:38
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Під Верховною Радою протестують проти виборів за «законом Януковича» (відео)

Під Верховною Радою протестують проти виборів за «законом Януковича» (відео)
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Під стінами Верховної Ради у Києві зібралися декілька сотень представників різних, здебільшого опозиційних нинішній владі, сил з вимогою змінити виборчу систему. За їхніми словами, нині вибори в Україні можуть проводитися за так званим «законом Януковича» – тобто змішаною виборчою системою: мажоритарною та пропорційною. Народні депутати, які прийшли підтримати акцію, стверджують, що, зокрема, пропорційна система за закритими списками дозволяє пройти у парламент корупціонерам. Вони ж пропонують пропорційну систему за відкритими регіональними списками. Однак нині законопроект знаходиться на розгляді профільного парламентського комітету, парламентарі висловлюють побоювання, що якщо не буде політичної волі – законопроект не ухвалять.

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