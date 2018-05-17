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17 Травень 2018, Київ 21:26
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Доброслав Обітований | #ВУКРАЇНІ

Доброслав Обітований | #ВУКРАЇНІ
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В Доброславі живе найбільша родина в Україні. Павло Семенюк – «пастух» незвичайної громади. Щороку народжується цілий шкільний клас його нащадків. У 78-річного діда є загалом понад 300 прямих нащадків і понад 700 родичів – і всі вони займають кілька вулиць одного селища. Себе вони називають «мурашківцями», а сусіди їх – «бородачами». Гнані за радянських часів, вони знайшли свою землю обітовану на Одещині. Чому в них під забороною вища освіта і чому дітям не можна в дитячий садок? Як живуть «бородачі» і у чому особливість їхньої віри?

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