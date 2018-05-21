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21 Травень 2018, Київ 21:19
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80-річний пенсіонер створив древній Львів на «Левандівському дворику» (відео)

80-річний пенсіонер створив древній Львів на «Левандівському дворику» (відео)
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80-річний львів’янин Юрій Краєвський четвертий рік поспіль дивує львів’ян своєю творчістю і непосидючістю. Літній чоловік розмалював частину фасаду багатоповерхівки і облагородив прибудинкову територію. Використовуючи різні матеріали – дошки, пластикові і дерев’яні ящики, залишки кераміки, бляху, які знаходить удома чи на смітниках. Він створив оборонні мури, Глинянську в’їзну браму, церкви, які розмальовані різнокольоровими фарбами. Їх пенсіонер купує за власні кошти, допомагають і сусіди. За освітою Юрій Краєвський механік із обробки деревини, працював на меблевому виробництві. У 2014 році захопився облагородженням подвір’я і досі це хобі його не полишає. Щодня пенсіонер творить кольоровий світ для себе і сусідів, щоб дарувати людям настрій.

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