80-річний львів’янин Юрій Краєвський четвертий рік поспіль дивує львів’ян своєю творчістю і непосидючістю. Літній чоловік розмалював частину фасаду багатоповерхівки і облагородив прибудинкову територію. Використовуючи різні матеріали – дошки, пластикові і дерев’яні ящики, залишки кераміки, бляху, які знаходить удома чи на смітниках. Він створив оборонні мури, Глинянську в’їзну браму, церкви, які розмальовані різнокольоровими фарбами. Їх пенсіонер купує за власні кошти, допомагають і сусіди. За освітою Юрій Краєвський механік із обробки деревини, працював на меблевому виробництві. У 2014 році захопився облагородженням подвір’я і досі це хобі його не полишає. Щодня пенсіонер творить кольоровий світ для себе і сусідів, щоб дарувати людям настрій.