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22 Травень 2018, Київ 17:17
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В Одесі канадські медики провели понад два десятки операцій для бійців і ветеранів (відео)

В Одесі канадські медики провели понад два десятки операцій для бійців і ветеранів (відео)
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Із 19 по 26 травня на базі Військово-медичного клінічного центру Південного регіону працюватиме VI медична місія Канадсько-української фундації. Її очолює професор пластичної хірургії університету Торонто Олег Антонишин. 27 лікарів і медичних сестер із Канади, в тому числі 6 хірургів, 3 анестезіологи і фізіотерапевт, разом із працівниками одеського шпиталю проводять консультації і операції для діючих бійців і ветеранів війни на Донбасі. Медики вже проконсультували 55 людей і взяли на операцію 29 осіб, що мають черепно-лицеві травми і проблеми із верхними кінцівками. Попередні медичні місії проходили в Києві. Завдяки ним вдалось прооперувати 177 пацієнтів, в тому числі місцевих мешканців Донбасу, що постраждали внаслідок війни. Програму фінансує серед інших уряд Канади, який надав медичне обладнання та інструменти для складних операцій.

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