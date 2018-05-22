Із 19 по 26 травня на базі Військово-медичного клінічного центру Південного регіону працюватиме VI медична місія Канадсько-української фундації. Її очолює професор пластичної хірургії університету Торонто Олег Антонишин. 27 лікарів і медичних сестер із Канади, в тому числі 6 хірургів, 3 анестезіологи і фізіотерапевт, разом із працівниками одеського шпиталю проводять консультації і операції для діючих бійців і ветеранів війни на Донбасі. Медики вже проконсультували 55 людей і взяли на операцію 29 осіб, що мають черепно-лицеві травми і проблеми із верхними кінцівками. Попередні медичні місії проходили в Києві. Завдяки ним вдалось прооперувати 177 пацієнтів, в тому числі місцевих мешканців Донбасу, що постраждали внаслідок війни. Програму фінансує серед інших уряд Канади, який надав медичне обладнання та інструменти для складних операцій.