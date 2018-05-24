Ад’ютант президента. Майно і впливовість депутата Грановського («Схеми» | Випуск №172)

Народного депутата Олександра Грановського називають комунікатором президента з олігархами, а також куратором Банкової в судах та прокуратурі. Журналіст Михайло Ткач досліджував, які особливі доручення він може виконувати і яку вигоду від них отримувати? Адже реальний спосіб життя депутата дуже відрізняється від того, що він вказує у своїх деклараціях. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».