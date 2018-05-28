68 імен громадян України, які перебувають в ув’язненні в Росії як політв’язні, зачитали у Львові перед міською Ратушею. Під час кожного промовленого імені виносили порожній стілець, який символізував, що громадянин України відсутній у своїй державі, бо незаконно утримується в Росії в ув’язненні. На кількох були написи «наступний». Бо, за словами організаторів, кожен українець може стати наступним, кого можуть засудити в Росії. Під час акції активісти збирали підписи до української влади з вимогою створити комісію з питань політв’язнів. В акції на підтримку політв’язнів у Львові взяли учать кілька десятків осіб.