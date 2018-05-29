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29 Травень 2018, Київ 14:01
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«Гра» Путіна з Заходом: загострення на Донбасі та МН17 (відео)

«Гра» Путіна з Заходом: загострення на Донбасі та МН17 (відео)
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За останні кілька днів інтенсивність бойових дій на Донбасі дещо знизилась. Проте експерти не поспішають говорити про те, що загострення вже позаду. Обстріли почали посилюватись ще минулого тижня. І досі уздовж лінії фронту – жодного натяку на перемир’я. Чи не щодня українська армія, мирне населення та підтримувані Росією бойовики зазнають втрат. На тлі цього Кремль «заморозив» переговори щодо Донбасу. Чому ж Москва не зупиняє ескалації? І чи допоможе Захід зупинити загострення?

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