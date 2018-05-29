За останні кілька днів інтенсивність бойових дій на Донбасі дещо знизилась. Проте експерти не поспішають говорити про те, що загострення вже позаду. Обстріли почали посилюватись ще минулого тижня. І досі уздовж лінії фронту – жодного натяку на перемир’я. Чи не щодня українська армія, мирне населення та підтримувані Росією бойовики зазнають втрат. На тлі цього Кремль «заморозив» переговори щодо Донбасу. Чому ж Москва не зупиняє ескалації? І чи допоможе Захід зупинити загострення?