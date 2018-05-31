У Києві під час судового засідання із визначення запобіжного заходу Борис Герман, якого підозрюють в організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка, заявив, що співпрацював зі спецслужбами, а саме з контррозвідкою. Однак прокуратура заявляє, що це неправда, й наголошує, що має усі підтвердження, які доводять вину підозрюваного. Адвокат Германа посилається на те, що операції із залученням Бориса Германа, в тому числі й щодо замовлення організації вбивства Бабченка, могли бути не відомими для інших співробітників СБУ. В результаті судового процесу Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжних захід Герману у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без можливості внести заставу. Адвокати пообіцяли подати апеляцію на це рішення судді.