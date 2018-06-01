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01 Червень 2018, Київ 20:56
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Павло Демчина. «Вартовий корупції» в СБУ («Схеми» | Випуск №173)

Павло Демчина. «Вартовий корупції» в СБУ («Схеми» | Випуск №173)
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Павло Демчина – один із найвпливовіших посадовців СБУ. Він – перший заступник голови Служби та очолює відоме «управління К» – по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, яке й саме нерідко опинялося в центрі корупційних скандалів. Журналістка Валерія Єгошина досліджувала, як Павло Демчина, перебуваючи під слідством, пішов на підвищення, обзавівся новим елітним авто, та як покращились умови життя його родичів. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».

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