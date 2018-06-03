Сотні українців із України та Польщі 3 червня вшанували пам’ять воїнів Української Народної Республіки традиційним маршем. Як і щороку, учасники акції з України та Польщі рушили від греко-католицького катедрального собору у Перемишлі до села Пикуличі. Вони несли синьо-жовтні державні прапори України. Марш проходив під посиленою охороною польської поліції. На українському цвинтарі у Пикуличах поховані, за різними даними, від 2 до 3 тисяч інтернованих (примусово затриманих і роззброєних) вояків УНР, які померли у 1918-1921 роках у таборі. Через недоїдання, антисанітарію та хвороби, зокрема – тиф та туберкульоз, у таборі щодня умирали сотні людей. Табір діяв до початку 1921 року, а 1 листопада цього ж року місцеві українці провели там панахиду. Вони впорядкували цвинтар на якому лежать останки кількох тисяч українських вояків. 3 червня 2018 року теж відбулася панахид і громадське віче.