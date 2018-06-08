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08 Червень 2018, Київ 18:15
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Агенти збройного експорту («Схеми» | Випуск №174)

Агенти збройного експорту («Схеми» | Випуск №174)
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Журналістка Катерина Каплюк виявила, що при експорті товарів військового призначення з України нерідко виникає додаткова ланка – посередники або підрядники, які іноді можуть бути пов’язані із працівниками державних підприємств-спецекспортерів. Тим часом минув термін, коли суд може визнати винуватим чи невинуватим заступника міністра спорту Ігоря Гоцула. Про нього раніше розповідав у своєму розслідуванні Максим Савчук. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».

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