Агенти збройного експорту («Схеми» | Випуск №174)

Журналістка Катерина Каплюк виявила, що при експорті товарів військового призначення з України нерідко виникає додаткова ланка – посередники або підрядники, які іноді можуть бути пов’язані із працівниками державних підприємств-спецекспортерів. Тим часом минув термін, коли суд може визнати винуватим чи невинуватим заступника міністра спорту Ігоря Гоцула. Про нього раніше розповідав у своєму розслідуванні Максим Савчук. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».