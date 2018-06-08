Гелікоптер Ка-226 із медичним обладнанням передали Військово-морським силам України. На вертольоті евакуюватимуть поранених, виконуватимуть пошуково-рятувальні роботи. П’ять років тому Кабмін надав Львівській області цей гвинтокрил, вартістю близько 36 мільйонів гривень, але він жодного разу не піднявся в небо, був розібраний на авіазаводі, його неможливо задіяти для екстреної медичної допомоги, тому що він палубний. Волонтери зібрали гроші для ремонту гелікоптера і довший час вимагали від уряду дозвіл про передачу вертольоту з балансу комунального підприємства «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» безоплатно Міноборони, щоб рятувати поранених бійців у зоні проведення Операції об’єднаних сил. Екіпаж вертольоту складається із 2 льотчиків, двох медиків, і можна на борту одночасно рятувати двох поранених бійців. Вперше підняти у повітря гелікоптер обіцяють 1 липня – у День Військово-морських сил України.