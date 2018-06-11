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11 Червень 2018, Київ 22:30
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Донбас, Росія, миротворці та «принуждение к миру»

Донбас, Росія, миротворці та «принуждение к миру»
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Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Росії та України сьогодні обговорять конфлікт на Донбасі. Зустріч у «норманському форматі» відбудеться у Берліні. Головні теми зустрічі – миротворці, звільнення заручників та проведення виборів на Донбасі, організовані Україною та міжнародним співтовариством, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Тим часом у МЗС Росії заявили, що Захід просуває ідеї силової операції «по принуждению к миру» і запровадження в ОРДЛО ще до виборів міжнародної військово-цивільної операції. Такі пропозиції, на думку Москви, «суперечить Мінським домовленостям і відкидаються Донецьком і Луганськом». Які результати дасть зустріч міністрів «нормандської четвірки», у програмі «Ваша Свобода» прогнозували надзвичайний і повноважний посол України Маркіян Лубківський, представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, політичний коментатор телеканалу «Дождь» Костянтин Еггерт.

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