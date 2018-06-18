Сотні демонстрантів вийшли на вулиці столиці Македонії Скоп’є після підписання угоди про зміну назви колишньої югославської республіки. Протести спалахнули 17 червня, коли міністри закордонних справ Македонії та Греції підписали угоду. Згідно з угодою, спрямованою на припинення 27-річної суперечки між Скоп’є та Афінами, Македонія буде називатися Республіка Північна Македонія. Пізно вночі 17 червня правоохоронці застосували світлошумові гранати та сльозогінний газ біля будівлі Національної асамблеї Македонії в Скоп'є після того, як протестувальники знесли захисні паркани і атакували силовиків. Мітингарі скандували «Македонія: ми не відмовимося від імені», люди співали патріотичні пісні.