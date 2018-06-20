Канадський нейрохірург українського походження Джеймс Рутка приїхав в Україну, щоб у Міській дитячій клінічній лікарні у Львові прооперувати сімох важкохворих дітей, двом із них із важкою формою епілепсії вживлено імплантати. Разом із Джеймсом Руткою приїхали його колеги з SickKids Hospital (Торонто), щоб оглянути і проконсультувати понад півсотню українських дітей. Співпраця між канадським шпиталем і українським триває 6 років. Метою проекту, який фінансують канадські громадяни, є допомога важкохворим українським дітям і навчання українських нейрохірургів, які стажуються у SickKids Hospital. Щодня канадські та українські лікарі проводили по дві операції. Джеймс Рутка спеціалізується на дослідженні і оперування мозкових пухлин у дітей, а також хірургічному лікуванні дитячої епілепсії. Він також цими днями відвідає Київ, Одесу, Дніпро.