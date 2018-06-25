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25 Червень 2018, Київ 21:38
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Закарпатські роми влаштували флеш-моб під облдержадміністрацією (відео)

Закарпатські роми влаштували флеш-моб під облдержадміністрацією (відео)
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Перед будівлею Закарпатської облдержадміністрації зібралися представники ромських організацій та кілька сімей, щоб закликати владу покарати винних у вбивстві закарпатського рома у Львові. А також привернути увагу суспільства до проблем, з якими останнім часом стикається цю народність в Україні. Перед цим керівники ромських організацій зустрілися з головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем та попросили захистити жителів таборів від переслідування. Керівник області також долучився до флеш-мобу.

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