Перед будівлею Закарпатської облдержадміністрації зібралися представники ромських організацій та кілька сімей, щоб закликати владу покарати винних у вбивстві закарпатського рома у Львові. А також привернути увагу суспільства до проблем, з якими останнім часом стикається цю народність в Україні. Перед цим керівники ромських організацій зустрілися з головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем та попросили захистити жителів таборів від переслідування. Керівник області також долучився до флеш-мобу.