До Держдуми Росії внесли проект закону, яким спрощується отримання громадянства Росії для переселенців із України. При цьому стверджується, що зараз у Росії перебуває майже мільйон громадян України, які виїхали з Донбасу після початку війни. Раніше російський президент Володимир Путін висловив готовність надавати громадянство Росії вихідцям з інших держав, які «кровно пов'язані з «русским миром». Громадянство Росії для українців із Донбасу – чи потрібно це Путіну, і головне, якими можуть бути подальші його дії щодо Донбасу? Учасники програми «Ваша Свобода»: Сергій Гармаш, президент Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу; Леонід Радзиховський, російський журналіст; Грігол Катамадзе, колишній посол Грузії в Україні.