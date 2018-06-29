У Національному заповіднику «Хортиця» взялися відтворити за старовинними схемами козацький човен-дуб. Це вітрильно-веслувальне судно 17-18 століть. Упродовж двох днів, 29-30 червня, історики разом із волонтерами збирають на Хортиці основу корабля. Для неї учасники проекту використовують сучасні інструменти, однак сам корабель будують у точній відповідності і послідовності до старовинних схем, що має забезпечити повну автентичність реконструкції. Як і в оригінальних козацьких човнах-дубах, для корабля використовують деревину сосни та дубу. Остаточна обробка деталей судна буде здійснюватися вручну. Триватимуть роботи з побудови та оздоблення дуба близько року, по завершенню чого човен планують спустити на воду.