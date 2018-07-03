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03 Липень 2018, Київ 19:29
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Опитування: Чи обрали собі сімейного лікаря жителі Сєвєродонецька? (відео)

Опитування: Чи обрали собі сімейного лікаря жителі Сєвєродонецька? (відео)
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Радіо Свобода поцікавилося у перехожих на вулицях Сєвєродонецька, чи обрали вони собі сімейного лікаря. 2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути приєднаним до системи «Електронне здоров’я». 27 квітня Міністерство охорони здоров’я заявило, що майже за місяць понад два мільйони пацієнтів підписали декларації з лікарями.

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