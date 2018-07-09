Україна стала полігоном для випробувань російських технологій – гібридної війни та кібервійни. Про це заявив заступник міністра оборони США Роберт Карем на Київському безпековому форумі минулого тижня. Він також закликав сприймати дії Росії в Україні як частину глобальних дій російської влади. А от як захиститися від таких дій? Відповідь може теоретично пролунати через кілька днів на саміті НАТО в Брюсселі. Цікаво, що ця зустріч відбуватиметься через десять років після драматичного саміту НАТО в Бухаресті, на якому Україна сподівалась, але так і не отримала план дій щодо членства. Чого чекати зараз? Про це журналісти програми «Завтра» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «112 Україна») поговорили із попереднім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фоґ Расмуссеном.