Протягом двох років Україна стане ближчою до НАТО на 134 пункти. Саме стільки «натовських» стандартів офіційний Київ планує запровадити до 2020 року. Загалом стандартів, описаних у договорі – понад 1300, і цей список постійно доповнюється. Одяг, зброя і тактика – яких змін очікувати в українській армії у найближчі два роки? Що ЗСУ мають вже зараз і чому можуть самі навчити членів Північноатлантичного альянсу? Це з’ясовували журналісти програми «Завтра» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «112 Україна»).