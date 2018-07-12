5 років тому львівський скульптор Гордій Старух захопився лірами. За цей час він виготовив 40 дерев’яних інструментів. Кожна ліра звучить по-іншому. Використовує лірник різні породи дерев – ясен, сосну, грушу, черешню, тополю. Важливо, щоб шматок дерева був добре висушений. Виготовляє ліру Гордій Старух від 1 до 2 місяців, і його ліри знаходять власників. Гордій Старух поєднує у лірі мистецтво скульптури і музики, щоразу вдосконалює інструмент, щоб він звучав якнайкраще. Грати на цьому інструменті не вельми складно, але без майстерності все ж не обійтись. А перша згадка про ліру датується ІХ століттям в Іспанії. Це був інструмент простих людей. У Німеччині навіть кажуть «жебрацька ліра». У Франції ліру зробили модною у ХVIII столітті заможні особи і тодішні музиканти. Нині це не є популярний інструмент у Європі. В Україні ліра завжди поступалась бандурі і вважалася інструментом старців. Молодий львівський майстер намагається повернути лірі популярність.