Перше за два роки відео з Сенцовим у колонії

Унікальні кадри – вперше за два роки можна побачити засудженого Росією українського режисера Олега Сенцова в ув'язненні. Ось так він виглядав приблизно місяць тому, на вісімнадцятий день голодування. У російській колонії записали, як Сенцову в кінці травня дзвонила Ксенія Собчак і її мати – член Ради федерації Росії Людмила Нарусова. Це відео силовики потім віддали російським ЗМІ. А ті опублікували в інтернеті. Життя Олега підтримують спеціальним медичним харчуванням. Але як довго він протримається на таких крапельницях? Стандарти російської медицини далекі від західних, а тим більше – тюремної медицини. Якими сумішами годують у колонії Олега Сенцова? Журналісти Крим.Реалії спробували розібратися в цьому разом з лікарями. Подробиці дивіться в сюжеті Крим.Реалії. У матеріалі використані кадри з сюжету «РЕН ТВ» і належать iz.ru.