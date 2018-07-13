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13 Липень 2018, Київ 14:29
Відео

Перше за два роки відео з Сенцовим у колонії

Перше за два роки відео з Сенцовим у колонії
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Унікальні кадри – вперше за два роки можна побачити засудженого Росією українського режисера Олега Сенцова в ув'язненні. Ось так він виглядав приблизно місяць тому, на вісімнадцятий день голодування. У російській колонії записали, як Сенцову в кінці травня дзвонила Ксенія Собчак і її мати – член Ради федерації Росії Людмила Нарусова. Це відео силовики потім віддали російським ЗМІ. А ті опублікували в інтернеті. Життя Олега підтримують спеціальним медичним харчуванням. Але як довго він протримається на таких крапельницях? Стандарти російської медицини далекі від західних, а тим більше – тюремної медицини. Якими сумішами годують у колонії Олега Сенцова? Журналісти Крим.Реалії спробували розібратися в цьому разом з лікарями. Подробиці дивіться в сюжеті Крим.Реалії. У матеріалі використані кадри з сюжету «РЕН ТВ» і належать iz.ru.

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