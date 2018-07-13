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14 Липень 2018, Київ 02:07
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У Києві пройшла акція до дня народження Сенцова – відео

У Києві пройшла акція до дня народження Сенцова – відео
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На майдані Незалежності у Києві триває мітинг до дня народження українського режисера і письменника Олега Сенцова. За словами її учасників, основною метою акції є привернення уваги світових лідерів до його ситуації та тиск на Росію з метою його звільнення. 13 липня у Сенцова – день народження, йому виповнюється 42 роки. 14 травня режисер оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях. Акції на його підтримку відбуваються по всьому світу під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

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