На майдані Незалежності у Києві триває мітинг до дня народження українського режисера і письменника Олега Сенцова. За словами її учасників, основною метою акції є привернення уваги світових лідерів до його ситуації та тиск на Росію з метою його звільнення. 13 липня у Сенцова – день народження, йому виповнюється 42 роки. 14 травня режисер оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях. Акції на його підтримку відбуваються по всьому світу під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.