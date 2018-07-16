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16 Липень 2018, Київ 21:55
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Хорвати воюють в Україні – відео

Хорвати воюють в Україні – відео
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«Слава Україні!» – ці слова хорватського футболіста після перемоги над збірною Росії облетіли весь світ. ФІФА оголосила Домаґою Віду попередження, що викликало обурення серед українців. Журналісти Донбас.Реалій розшукали хорватського добровольця в районі Маріуполя. І він не єдиний громадянин Хорватії, який воював на боці України. Що привело хорватів на Донбас? Як в Хорватії сприймають війну України з Росією? І чому Віда в результаті вибачився перед росіянами? (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)

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