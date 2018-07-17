Шабунін, Ківа, сварки, зеленка й торти. Що відбувалося під офісом Холодницького – відео

Голову «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна, який разом з іншими активістами вимагав відставки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, невідомі облили зеленкою і закидали тортами. Крім акції «Холодницький, пакуй рюкзак і на вихід!», біля будівлі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 17 липня в Києві проходить ще дві – організовані колишнім очільником департаменту Національної поліції з боротьби з наркозлочинністю Іллею Ківою й Всеволодом Філімоненком, який називає себе журналістом і судиться з Шабуніним. Точні вимоги учасників цих акцій – незрозумілі. Після інциденту із зеленкою між Шабуніном і Ківою відбулась словесна перепалка. Ніхто із представників САП до учасників акції не вийшов. Сам Назар Холодницький акцію під стінами офісу не коментував.