Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 Липень 2018, Київ 13:09
Відео

Шабунін, Ківа, сварки, зеленка й торти. Що відбувалося під офісом Холодницького – відео

Шабунін, Ківа, сварки, зеленка й торти. Що відбувалося під офісом Холодницького – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:02:41 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Голову «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна, який разом з іншими активістами вимагав відставки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, невідомі облили зеленкою і закидали тортами. Крім акції «Холодницький, пакуй рюкзак і на вихід!», біля будівлі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 17 липня в Києві проходить ще дві – організовані колишнім очільником департаменту Національної поліції з боротьби з наркозлочинністю Іллею Ківою й Всеволодом Філімоненком, який називає себе журналістом і судиться з Шабуніним. Точні вимоги учасників цих акцій – незрозумілі. Після інциденту із зеленкою між Шабуніном і Ківою відбулась словесна перепалка. Ніхто із представників САП до учасників акції не вийшов. Сам Назар Холодницький акцію під стінами офісу не коментував.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG