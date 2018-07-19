Ніяк не вщухнуть пристрасті навколо зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна. Американці хочуть знати більше про розмову президентів тет-а-тет. Так, у Демократичній партії США навіть запропонували викликати на свідчення в Конгрес перекладачку Трампа, аби вона розкрила деталі переговорів. В Україні теж є свій інтерес. На зустрічі нібито обговорювалися «нові ідеї» щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Принаймні про це заявив в інтерв’ю російському «Першому каналу» президент Росії Володимир Путін. Як стверджують джерела «Інтерфакс-Україна», Київ просить у Вашингтона з цього приводу роз’яснень. Чого чекати Україні від Дональда Трампа? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили експерт-міжнародник Максим Ялі, професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг та міністра закордонних справ України у 2007–2009 роках Володимир Огризко.