Під час ремонтних робіт на будівництві в центрі Праги 17 липня було травмовано троє робітників з України. Йдеться про трьох українських громадян, які опинились під завалами стелі будинку. Усі вони приїхали із Закарпаття. Постраждалих одразу ж доправили до військової лікарні Праги, де їх відвідав консул України в Чехії. У відомстві підтримують контакт як із будівельниками, так і з родичами постраждалих. Причину обвалу стелі будинку під час ремонтних робіт досі вивчає поліція Чехії. Працівники консульства України в Чеській Республіці планують зустрітися з представниками чеської будівельної фірми Metrostav, на об’єкті якої сталась аварія, та отримати інформацію щодо легальності працевлаштування постраждалих українців. Однією з найбільших цільових країн для трудової міграції з України є Чехія. Загалом у цій країні нині працює понад 100 тисяч українців. Цього року Чехія більш ніж удвічі збільшила ліміт для видачі робочих віз для українців. Якщо раніше вони могли подати тільки 9 тисяч 600 заявок, то з цього року ліміт піднявся відразу на 10 тисяч і сягнув майже 20 тисяч робочих віз.