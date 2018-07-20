У Києві обирали 10 українських військовослужбовців для участі у 42-му марафоні морської піхоти США. Вони представлятимуть Україну у Вашингтоні в забігах на 42 та 10 кілометрів. До участі запрошені учасники бойових дій, які отримали поранення, пройшли лікування і сьогодні активно займаються спортом. «Це люди, які пройшли реабілітацію через спорт і можуть показати свої досягнення. Вони приклад для інших. Таким чином ми розвиваємо систему реабілітації. Ці люди йдуть вперед і тягнуть за собою всю систему», – розповів про змагання Вадим Свириденко, Уповноважений президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції.