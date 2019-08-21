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21 Серпень 2019, Київ 20:29
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«Жахлива паніка»: чеський фотограф не може забути про вторгнення 1968 року

«Жахлива паніка»: чеський фотограф не може забути про вторгнення 1968 року
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Коли радянські танки увійшли до Чехословаччини 50 років тому, придушивши період лібералізації, відомий як Празька весна, молодий фотограф Лібор Гайски зафіксував сцени насильства і страху, а також моменти співчуття і чорного гумору. В ніч із 20 на 21 серпня 1968 року війська держав Організації Варшавського договору перетнули кордони Чехословаччини і на довгих 20 років окупували країну. Операція «Дунай» була відповіддю СРСР та його сателітів на спробу чехословацького керівництва провести в країні демократичні реформи. (Відео журналістів Радіо Свобода Колін О’Коннор і Марго Бафф)

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