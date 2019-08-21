«Жахлива паніка»: чеський фотограф не може забути про вторгнення 1968 року

Коли радянські танки увійшли до Чехословаччини 50 років тому, придушивши період лібералізації, відомий як Празька весна, молодий фотограф Лібор Гайски зафіксував сцени насильства і страху, а також моменти співчуття і чорного гумору. В ніч із 20 на 21 серпня 1968 року війська держав Організації Варшавського договору перетнули кордони Чехословаччини і на довгих 20 років окупували країну. Операція «Дунай» була відповіддю СРСР та його сателітів на спробу чехословацького керівництва провести в країні демократичні реформи. (Відео журналістів Радіо Свобода Колін О’Коннор і Марго Бафф)